Sul circolo "Marini" Gentilini (Forlì SiCura) attacca l'assessore Creta

"Ennesima dimostrazione di incompetenza della assessora Creta durante il consiglio comunale di Forlì di martedì". Tuona così Tatiana Gentilini, capogruppo Forlì SiCura, che motiva: "Alla richiesta di sapere quali azioni si sono intraprese per rendere il bene Marini, accessibile e gestito dalle associazioni del territorio, l'assessora alla Trasparenza e Legalità ha speso fiumi di parole, raccontando la storia del bene, in maniera parziale e di parte, ma dichiarando di aver deciso di destinare l'immobile a sede di associazioni senza confrontarsi con le associazioni stesse".

Prosegue Gentilini: "Essendo un bene confiscato alle mafie, come tale deve essere destinato a finalità sociali senza scopo di lucro operanti nel territorio forlivese. Il sindaco, infatti, aveva dichiarato di volere creare un tavolo di associazioni per decidere una forma innovativa di cogestione del bene. L'assessore con la sua decisione, avendo fatto partire i lavori di ristrutturazione del bene finalizzandoli a sede di associazioni, ha privato le associazioni di poter proporre forme di cogestione innovativa e ha privato per sempre il quartiere di un bar storico, punto di ritrovo importante del territorio".