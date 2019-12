Taglio dell’Irap, integrato l’elenco dei Comuni beneficiari: c’è anche Dovadola

Con un emendamento al collegato alla legge regionale di stabilità per il 2020, sottoscritto anche dal consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli, è stata modificata la legge regionale numero 18 del primo agosto scorso, che introduce il taglio dell’Irap. L’obiettivo è includere nel 'rinnovato' testo di legge anche quei Comuni definibili a tutti gli effetti ‘montani’ e individuati ai sensi della legge regionale numero 2 del 20 gennaio 2004, (legge per la montagna).

"Il provvedimento, così come formulato, mancava di omogeneità - osserva Pompignoli -. Lo stesso sindaco di Dovadola aveva segnalato la pericolosa discrasia della norma che aiutava solo certi Comuni, definibili totalmente montani e ne scartava altri, classificati secondo l’Istat come parzialmente montani. La legge, per assurdo, creava disparità di trattamento tra aziende che producono sullo stesso territorio e nel raggio di pochi chilometri, prediligendo elenchi e definizioni discutibili che premiano alcuni ma penalizzano altri. Con l’approvazione di questo emendamento possiamo dire che l’elenco dei beneficiari del taglio dell’Irap viene ampliato, ricomprendendo anche quei Comuni ricadenti, ai sensi della legge regionale per la montagna (Legge regionale 2/2004), in zona definite ‘montane’".

"Mi fa piacere che la nostra segnalazione, e soprattutto quella del sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, sia stata presa in considerazione dalla Giunta Bonaccini e tradotta in un emendamento. Come amministratori abbiamo l’obbligo di agire nell’interesse di tutta la comunità - conclude l'esponente del Carroccio -. Abbiamo dato un bel segnale, premiando tutti quei sindaci che lavorano incessantemente per favorire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo locale, in un’ottica di sopravvivenza e valorizzazione dei piccoli borghi".