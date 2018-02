Pino centenario tagliato in Piazzale della Vittoria, protestano i Verdi: "Nessuna comunicazione"

I Verdi di Forlì-Cesena criticano la decisione dell'amministrazione comunale di tagliare un pino che si trovava nell'area monumentale di piazzale della Vittoria. "Aveva un centinaio di anni - affermano gli ambientalisti -. Aveva resistito al "nevone" e alla furia della tempesta di vento di questa estate. Non ha sollevato neppure di un millimetro il terreno attorno alle sue radici. E' caduto sotto le seghe messe in moto dal personale della amministrazione comunale".

Il taglio, proseguono, è avvenuto "in un'area naturalmente soggetta a tutela. Sappiamo già che in comune si nasconderanno dietro l'urgenza, dietro il pericolo e altre scuse prive di reale consistenza. Da tempo chiediamo che questioni così delicate non siano lasciate al libero arbitrio di qualcuno che pare operare senza controlli nè verifiche adeguatamente supportate e senza contradditorio". Per i Verdi è inoltre "inaccettabile la totale mancanza di informazione preventiva alla cittadinanza, come previsto dal regolamento"

"Ci chiediamo come possa essere affidato a persone che paiono non avere alcun interesse nella conservazione delle alberature storiche della città un patrimonio ambientale, paesaggistico ed ornamentale così importante - concludono -. Da molto tempo mettiamo in evidenza l'inadeguatezza del servizio, che in una città normale che ama il suo patrimonio arboreo sarebbe già stato dotato di strutture tecniche adeguate e preparate".