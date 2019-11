Tappa alla Fiera per Matteo Salvini, il leader della Lega incassa il sostegno degli agricoltori

Dopo il comizio in centro storico in Piazzetta San Crispino, il leader della Lega Matteo Salvini, affiancato dal candidato alla Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni e dal segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, ha incontrato gli operatori del settore avicunicolo alla Fiera di Forlì. Alla Sala Borsa ha stretto le mani a diversi imprenditori ed è stato accolto dal presidente di Assoavi Anna Maldini. A Salvini è stato spiegato come al palazzo di vetro venga fissato il prezzo nazionale delle uova e che il principale mercato in Europa. "Il mondo dell'agricoltura vota per lei perchè è l'unico che parla di questa tematica", ha evidenziato Maldini.