Tappa non annunciata di Salvini a Forlì: arriva all'hotel Globus ospite della Confartigianato

Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto tappa a Forlì, ospite della Confartigianato. L'ex ministro dell'Interno è arrivato in città intorno alle 18.15 di giovedì per presenziare ad un assemblea di Confartigianato prevista all'hotel Globus di via Traiano Imperatore. La tappa precede quella di Ravenna, dove Salvini va in serata per l'inaugurazione della sede della Lega e dove, in contemporanea, alla Darsena è prevista la manifestazione delle "sardine". E' proprio per evitare la contestazione delle "sardine" anche a Forlì, da quanto trapela, lo staff della Confartigianato regionale non ha divulgato l'incontro elettorale, che tuttavia è diventato noto non appena giunto in città - dato che il leader della Lega è seguito da un potente staff "social" che pubblica i suoi incontri in dirette su Facebook. Non era presente all'incontro, per altri appuntamenti della campagna elettorale, la candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni.