Tassa di soggiorno, Ragni: "Impiegare i 200mila euro previsti per azzerare imposte e tributi"

“Nell’ultima seduta del consiglio comunale abbiamo votato a favore del progetto di azzerare la Cosap, tassa di occupazione del suolo pubblico, a fronte di un’attività di informazione turistica da parte delle edicole. L’idea ricalca la nostra proposta di destinare integralmente i 200mila euro previsti come incasso della Tassa di soggiorno, entrata in vigore dal primo aprile, agli esercenti, agli artigiani ed ai titolari di strutture ricettive che si prestino ad attività di informazione turistica, così da sopperire alla mancanza – grave – di un vero e proprio punto informazioni turistiche in città aperto 7 giorni su 7. Un contributo che il Comune dovrebbe erogare sottoforma di sgravi fiscali per occupazione suolo pubblico, insegne e cartellonistica di negozi e botteghe". Questa la richiesta di Fabrizio Ragni, capogruppo comunale Forza Italia Forlì e coordinatore provinciale Forza Italia Forlì-Cesena.

"Le stime sono relative alla previsione di incasso della tassa di soggiorno che verrà applicata dal Comune alla ventina di alberghi ed agriturismi ed alla trentina di bed and breakfast esistenti nel nostro territorio per un’offerta di complessivi 1.552 posti letto - prosegue -. Nel dicembre 2017 in consiglio comunale Forza Italia ha votato contro questa imposta contro giudicandola inutile e vessatoria. E’ una tassa che oltretutto il nuovo governo Lega-Movimento 5 Stelle si propone di abolire. Ugualmente, la tassa di soggiorno è prevista in città e da due mesi viene richiesta a chi visita Forlì: turisti, lavoratori e pendolari che siano. La giunta ha spiegato genericamente che i proventi saranno destinati, come vuole la legge, a finanziare interventi in materia di turismo, come quelli a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Una precisazione che non spiega nel dettaglio come verranno impiegati i 200mila euro di incasso previsti”.

Forza Italia chiede che l'intera cifra venga destinata a misure atte a incentivare prioritariamente l'afflusso di turisti e cittadini in centro storico, ma anche di chi vi lavora. “Per gli amministratori c’è ampia discrezionalità nell’impiegare i proventi della tassa di soggiorno. E allora chiediamo che la giunta Drei possa utilizzare i 200mila euro previsti per attivare: corse gratuite di bus navetta dalla periferia al centro, parcheggi gratuiti, noleggio gratuito di biciclette, sconto sul biglietto d’ingresso a mostre e musei, sconti o detrazioni totali di tasse e tariffe per chi vi lavora. Il tutto facendo partecipare alle varie decisioni gli operatori di categoria del turismo, del commercio e dell’artigianato”: conclude il capogruppo degli azzurri in Consiglio comunale.