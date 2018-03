Tavolo dell'ambiente del Comune, Ragni (FI): "Attività di studio accademica"

"Prendiamo atto che il sindaco Drei, coadiuvato dall'assessore William Sanzani, risponde alla nostra proposta di riattivare al più presto il Tavolo interistituzionale in tema di diossine, furani e policlorobifenili (Pcb) nelle matrici ambientali ed alimentari del comprensorio forlivese che nel novembre del 2012 aveva confermato purtroppo l’esistenza di contaminazione – definita “diffusa e non trascurabile” – nel 57% degli alimenti indagati. Ma la sua risposta non ci soddisfa".

Questo il commento di Fabrizio Ragni, coordinatore provinciale e capogruppo comunale di Forza Italia, che già nei giorni scorsi, visto l'esito del biomonitoraggio ‘Difendiamo l’ambiente con le unghie’ – che riporta come i bambini che vivono nella zone nord ed est di Forlì (dove sono dislocati i due inceneritori e le industrie locali) siano sottoposti a un inquinamento da metalli pesanti maggiore del 60% rispetto ai bambini che vivono nelle zone sud e ovest della città, aveva lanciato l'allarme sul versante della tutela ambientale e della salute umana.

Il sindaco su questo tema ha spiegato che "prosegue l'attività di monitoraggio e analisi del tavolo di coordinamento istituito dal Comune di Forlì nel 2016". "Ma a ben guardare - spiega Ragni - non si tratta della riattivazione del monitoraggio delle diossine, dei furani e dei policlorobifenili, bensì di una semplice ed accademica attività di studio e raccolta informazione su scala locale e regionale che non produrrà alcun esito innovativo e aggiornato come invece sarebbe necessario attendersi, per chi ha a cuore il bene dei nostri concittadini e della salute ambientale del territorio in cui viviamo".

“Chiediamo dunque nuovamente al sindaco che venga ricostituito il Tavolo di lavoro con i rappresentanti di Comune di Forlì , Usl, Ordine dei medici, Arpa e Uffici tecnici preposti per disporre a distanza di 6 anni una nuova analisi a tappeto del territorio comprensoriale forlivese e gli effetti degli inceneritori e delle industrie presenti nel raggio compreso fra il sito di Coriano e le città confinanti, visto il dato preoccupante che è emerso dalla campionatura, pur non scientifica, ma dal valore statistico comunque rilevante, del biomonitoraggio ‘Difendiamo l’ambiente con le unghie’ ”: conclude il coordinatore provinciale e capogruppo comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni .