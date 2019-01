Legittima Difesa, Morrone (Lega): No a pregiudizi e strumentalizzazione su disegno di legge"

"No a pregiudizi e strumentalizzazione sul disegno di legge". E' quanto afferma il sottosegretario alla Giustizia e parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, sul tema della legittima difesa, sottolineando come "certamente spetta alle forze dell’ordine garantire la sicurezza dei cittadini, ma è evidente che queste non possono essere davanti a ogni abitazione o ogni azienda nel momento in cui uno o più malviventi si introducono nella proprietà privata per compiere un crimine".

"I casi sono due - prosegue il deputato del Carroccio -. O chiudiamo gli occhi di fronte alla criminalità e abbandoniamo i cittadini alla loro sorte e a essere perseguitati due volte, dai criminali e dalla legge, come accaduto finora, oppure diamo loro la possibilità di difendersi in modo legittimo, senza dover poi incorrere in calvari giudiziari. E’ proprio a questo fine che punta il disegno di legge sulla legittima difesa, in discussione in questi giorni alla commissione Giustizia alla Camera. Il testo, come abbiamo ribadito in ogni sede, non porterà ad alcun far west, né alla proliferazione della vendita di armi. E’ così che dovrebbe essere interpretato, senza pregiudizi e senza strumentalizzazioni".