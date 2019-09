Terza commissione del Consiglio, San Vicente: "Non parteciperò come rappresentante"

"Ringrazio Giorgio Calderoni per aver proposto il mio nome per la terza commissione del Consiglio, cosa di cui sono onorata. I temi trattati dalla commissione sono da sempre al centro dei miei interessi sia lavorativi che personali. Parteciperò in quanto esperta a titolo personale e non come rappresentante de L'Alternativa per Forlì. L'Alternativa prosegue infatti nel suo percorso come espressione di forze politiche di sinistra in opposizione alla destra e a quella che è stata la politica del Pd forlivese e nazionale negli ultimi anni".

A parlare è Veronica San Vicente, che risponde così alle parole di Giorgio Calderoni in merito alla terza commissione del Consiglio."Tuttavia, poiché questa sinistra non è rappresentata in consiglio comunale, ritengo sia importante la presenza di esperti che possano anche essere portatori di quella attenzione alle scuole comunali e statali, al ruolo del settore pubblico nel sociale che manca a questa maggioranza e che è mancata per certi aspetti anche alle amministrazioni precedenti. Spero di poter contribuire a proteggere le eccellenze del sociale di Forlì e a vegliare sul non arretramento del settore pubblico" ha detto San Vicente.