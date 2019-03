Terzo Settore, il forlivese Molea nominato nel consiglio nazionale

l ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha appena nominato il forlivese Bruno Molea componente del nuovo Consiglio nazionale del Terzo Settore. Già membro del Coordinamento nazionale del Forum, Molea farà dunque da ora parte anche di uno dei principali strumenti di coordinamento tra il governo e le realtà non profit, istituito dal Codice del terzo settore.



E’ stato infatti appena pubblicato il decreto che porta il Consiglio nazionale del Terzo Settore da 33 a 37 componenti. Per il Forum nazionale sono stati designati Nirvana Nisi di Ada, e Bruno Molea come presidente della Fictus, la Federazione italiana degli enti culturali, turistici e sportivi, nella quale rientra anche AICS, l’Associazione italiana cultura sport presieduta dallo stesso Molea da oltre 13 anni.

“La nomina proposta dal Forum ovviamente mi lusinga – commenta Molea - ma al di là del risultato personale la ritengo una grande opportunità per la rappresentanza degli enti del Terzo settore specie in un momento come questo nel quale mancano ancora diversi passaggi al completamento operativo della riforma. Il Consiglio nazionale del terzo settore è infatti uno dei luoghi fondamentali di confronto e discussione tra politica e tecnici sull’attuazione della riforma”. All’interno del Consiglio si possono esprimere pareri (anche se non vincolanti) sugli schemi degli atti normativi relativi al terzo settore, su importanti linee guida destinate agli enti di Terzo settore, sulle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Il Consiglio, inoltre, è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo. La prossima riunione, la prima convocata dall’attuale governo, si svolgerà a metà aprile.