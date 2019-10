Tour de France in Emilia-Romagna, la Lega: "Bonaccini continua a spararle grosse"

“Stefano Bonaccini le spara sempre più grosse in un crescendo di promesse elettorali che non avranno mai seguito. Ieri è stata la volta del Tour de France. Impensabile e impraticabile, e non solo per i costi, portarne la partenza in Emilia Romagna. Bonaccini tuttavia conta su una delle sue capacità più evidenti: assicurare contributi a tutti senza poi mantenere gli impegni e dare per già fatte iniziative che non vedranno mai la luce”.

I parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Lucia Borgonzoni, candidata alle prossime elezioni alla carica di governatore dell’Emilia Romagna, puntano il dito sull’intervista rilasciata dal governatore uscente Bonaccini.

“Già è stata un’impresa, ottenuta certamente non grazie a Bonaccini, portare il Giro d’Italia nella nostra regione, figurarsi il Tour de France. Il problema tuttavia non è quello di puntare alto, ma il continuo ricorso alla propaganda e all’autocelebrazione. Bonaccini scansa le domande scomode evitando ogni concretezza. Pensiamo, per esempio, allo stato disastroso delle strade percorse dai ciclisti, per le quali i milioni messi a disposizione dalla Regione, tutti da verificare, sono noccioline. Forse il governatore dell’Emilia Romagna non digerisce il successo ottenuto da Veneto e Lombardia con i Giochi olimpici invernali del 2026, grazie a un progetto che ha sbaragliato le candidature di paesi avversari e che è stato premiato per l’elevata sostenibilità, i costi ridotti e per il fatto che molti impianti di gara esistono già e devono essere solo risistemati. Le Olimpiadi invernali 2026 saranno una grande occasione di sviluppo per Veneto e Lombardia grazie alla tenacia e alla concretezza dei loro presidenti, non a caso ambedue leghisti, Luca Zaia e Attilio Fontana. Zaia in particolare è stato il grande artefice di questa vittoria dell’Italia e probabilmente Bonaccini vorrebbe, in quale modo, imitarlo. Senza averne capacità e possibilità”.