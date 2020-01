Tour elettorale di Bonaccini nel Forlivese: dalla cooperativa di comunità alla visita da "Flamigni"

Mercoledì Stefano Bonaccini ha concentrato il suo giro elettorale nella provincia di Forlì-Cesena. Dopo l’impegno televisivo con la tribuna politica Rai, il presidente ha raggiunto Forlì, dove presso la Cooperativa Idrotermica ha incontrato i rappresentanti delle imprese cooperative aderenti a LegaCoop Romagna in un confronto dedicato ai temi del lavoro, delle imprese e della cooperazione. “È stato un incontro proficuo – ha commentato il presidente – dove abbiamo condiviso idee per fare dell’Emilia-Romagna una regione della crescita inclusiva e sostenibile”.

Più tardi il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna ha visitato a San Martino in Strada la Flamigni, azienda specializzata nella produzione di dolci e prodotti da forno artigianali. Bonaccini ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro di questa storica pasticceria “capace di tramandare dal 1930 saperi, tradizione e professionalità di prim’ordine e che punta sulla qualità utilizzando materie prime selezionate”.

Due le tappe di Bonaccini a Galeata. Prima ha visitato la Cooperativa di Comunità di San Zeno, la prima in Romagna, nata nel 2018 nel piccolo borgo sulle colline forlivesi. Bonaccini ha elogiato l’impegno dei tre fondatori Davide, Stefano e Maicol, “tre ragazzi partiti un anno e mezzo fa con l’inaugurazione di una pizzeria e poi messisi al lavoro per animare e valorizzare l’intera comunità locale con iniziative di pubblica utilità. Azioni in apparenza piccole, ma fondamentali per mantenere vivo un territorio a rischio spopolamento”. Il presidente ha quindi visitato l’IPSIA Vassallo, “un’eccellenza di tutto il territorio che con la sua scuola di meccanica fornisce ai giovani quella formazione altamente specializzata particolarmente richiesta dalle nostre aziende” e ha incontrato le realtà che collaborano con l’Istituto.

Nel pomeriggio ha poi raggiunto Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, per visitare Poderi Nespoli 1929, azienda agricola che esporta vini di alta qualità in 30 paesi del mondo. A seguire ha partecipato all’inaugurazione del “Comitato Valbidente per Bonaccini” in Largo Matteotti e ringraziato i volontari che nei prossimi giorni saranno impegnati per sostenere la sua candidatura.

Presenti anche i candidati del PD forlivese al consiglio regionale, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli, che hanno accompagnato il presidente dell’Emilia-Romagna sul territorio. “Abbiamo incontrato il mondo della cooperazione di Legacoop Romagna, uno dei cuori pulsanti dell’economia del nostro territorio. I principali obiettivi – spiegano i candidati - saranno un nuovo patto per il lavoro, con investimenti sulle infrastrutture, senza dimenticare la sostenibilità economica ed il green deal. Fondamentale sarà la sottoscrizione di un patto sociale con il Terzo settore, coinvolgendo la cooperazione sociale pubblica e privata”.

Concludono Grasso, Zoffoli e Samorì. “La giornata di oggi ci ha dimostrato ancora una volta che le persone hanno voglia di partecipare, di essere ascoltate, di dare un contributo; per questo Bonaccini, e noi come PD, vogliamo lavorare sui territori e raccogliere le istanze di tutti i mondi che compongono il tessuto sociale ed economico. Continueremo a farlo se saremo eletti al consiglio, come abbiamo sempre fatto in questi anni”.