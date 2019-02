"Tra il Ronco e l'Europa", un incontro per discutere del futuro del Pd

La Mozione che sostiene Nicola Zingaretti come segretario del Partito Democratico si riunisce al Ronco mercoledì per discutere del futuro del Pd nell'iniziativa "Tra il Ronco e l'Europa: un nuovo partito da costruire". A guidare la serata sarà Dario Gaspari, rappresentante della mozione Zingaretti al Ronco alla presenza di Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Comune di Bologna che illustrerà la mozione. L'assemblea è aperta a tutti e rivolta in particolare ad iscritti ed ex iscritti. Sarà un momento di confronto e condivisione per capire dove deve andare il Pd dopo il congresso, in cui i simpatizzanti saranno invitati ad intervenire al dibattito. L'appuntamento è alle 20 nella sede del Pd al Circolo di Viale Roma 344.