Tragedia a Meldola, Argentin (Pd): "Le famiglie dei disabili mentali non ce la fanno più"

"Tra una consultazione e l'altra il mondo della disabilita' e non solo continua a vivere in sofferenza per le mancate risorse socio-sanitarie. Un altro dramma si e' consumato nel Forlivese, dove un genitore di una ragazza disabile con deficit mentali causati da una sofferenza da parto, e' stata uccisa con un colpo di pistola dal padre settantatreenne il quale in seguito ha tentato il suicidio ed ora versa in gravissime condizioni. Una tragedia forse evitabile se si dessero delle risposte eque e giuste". Lo dice in una nota Ileana Argentin, del Pd.

"I costi assistenziali erano troppo elevati per quella famiglia, non ce la facevano più (dalle indagini non sarebbero emersi problemi economici, ndr) - aggiunge Argentin - la politica ancora una volta troppo assente e l'opinione pubblica la smetta di versare lacrime di coccodrillo. Serve una progettualita' economica rivolta ai piu' deboli vera, concreta che non renda una regione diversa da l'altra. non si puo' essere piu' soli con il proprio handicap a seconda da dove si nasca , c'e' bisogno di un tavolo che metta insieme tutti i presidenti delle regioni al fine di raggiungere l'obbiettivo di un modello socio-economico uguale ovunque".

"Sono addolorata per l'evento luttuoso avvenuto e rivendico ancora una volta la necessita' di non abbandonare a se stessi chi vive l'angoscia della disabilita' quotidianamente", chiosa. Argentin conclude: "Bene la legge per il dopo di noi di cui sono la prima firmataria, ma non sottovalutiamo "il durante noi" , le famiglie dei disabili mentali non ce la fanno piu', prendiamone atto". (fonte Dire)