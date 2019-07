Trasporto pubblico, Fratelli d'Italia: "Riportare gli autobus in piazza Saffi"

"Come Fratelli d'Italia per il prossimo consiglio comunale abbiamo presentato un emendamento alla mozione presentata dalla maggioranza (firmata anche da fdi) per impegnare il sindaco Zattini e la giunta ad intervenire immediatamente sul problema del trasporto pubblico. Crediamo che l'utilizzo di autobus e corriere debba essere incentivato il più possibile e per realizzare questo crediamo sia necessario che tutte le linee urbane ed extraurbane debbano necessariamente avere una fermata in piazza Saffi o in centro storico al fine di ridurre maggiormente l'utilizzo delle automobili ed incentivare i cittadini a tornsre in centro con facilità".

E' quanto si legge in una nota firmata da Davide Minutillo, capogruppo di Capogruppo Fdi in consiglio comunale a Forlì, in merito al trasporto pubblico e alla reintroduzione degli autobus in piazza Saffi

"Purtroppo attualmente gran parte linee di trasporto pubblico servono solo il centro commerciale punta di ferro ed evitano il centro cittadino. Come forza politica di maggioranza crediamo che il centro storico debba essere servito allo stesso modo così come previsto nel programma del centrodestra . La modifica che proponiamo deve essere adottata con urgenza entro il 15 settembre data in cui entrerà in vigore il nuovo orario invernale. Siamo sicuri che lega, forza italia e lista civica voteranno favorevolmente alla nostra proposta cosi come promesso in campagna elettorale. Gli elettori che hanno scelto Il centrodestra chiedono politiche di cambiamento e di discontinuità immediate rispetto alle precedenti amministrazioni e questo è un intervento urgente utile per il rilancio del centro storico e per diminuire le emissioni. È ora di agire" ha detto Minutillo.