Trasporto Scolastico, dalla Regione 239mila euro alla Provincia di Forlì-Cesena

La Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato il riparto e l’assegnazione delle risorse regionali per 2,45 milioni di euro per il finanziamento relativamente all’anno scolastico 2019/2020 del servizio di trasporto scolastico alle Province e Città Metropolitana di Bologna e ai Comuni montani. "Alla Provincia di Forlì-Cesena sono stato assegnati oltre 239 mila euro, di cui 35 mila euro per i Comuni montani, per il servizio del trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico", annunciano i consiglieri regionali della Provincia di Forlì-Cesena Lia Montalti, Valentina Ravaioli e Paolo Zoffoli.

"L’Emilia-Romagna conferma la centralità del diritto allo studio dei ragazzi nelle politiche regionali - spiegano i consiglieri romagnoli - sostenendo anche i territori più svantaggiati per offrire a tutti pari opportunità di istruzione". "Un investimento sulle future generazioni - concludono i consiglieri Pd - che si affianca a quello sulla sicurezza delle scuole, come dimostra l’approvazione degli interventi di edilizia scolastica per quasi 28 milioni di euro in ristrutturazioni, messa in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuovi edifici, che portano a circa mezzo miliardo i finanziamenti regionali in questo comparto da inizio legislatura".