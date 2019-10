Tre anni fa la scomparsa di Antonio Nervegna: il ricordo in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Forlì, durante la seduta di lunedì, ha ricordato la figura di Antonio Nervegna a tre anni dalla sua prematura scomparsa. Di formazione repubblicana e già dipendente dell'amministrazione comunale, Nervegna è stato a lungo rappresentante di primo piano delle istituzioni. Il suo percorso è stato infatti caratterizzato da incarichi di alto livello, sia in Regione, come componente dell'Assemblea legislativa, sia nello stesso Consiglio forlivese. L'intervento in ricordo di Nervegna è stato tenuto da Lauro Biondi, attuale capogruppo di Forza Italia, il quale ha sottolineato lo spessore e il tratto umano della figura, ricordando che essendo stato Antonio Nervegna iniziatore di Forza Italia nel 1994 e protagonista della lunga battaglia di opposizione nell'assemblea civica, anche alla sua attività sono da ricondurre i meriti della recente vittoria elettorale del centro destra a Forlì e dell'elezione del sindaco Gian Luca Zattini. “Proprio per questa storia e grazie all'opera di Nervegna – ha sottolineato Biondi - Forza Italia risulta importante nella storia della città e centrale per il futuro governo di Forlì”.