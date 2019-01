Treni, tanti disagi per i pendolari. E il caso finisce in Regione

I ripetuti disservizi nella tratta Ancona-Milano, utilizzata quotidianamente da moltissimi lavoratori riminesi, forlivesi e faentini è al centro di un’interrogazione firmata dalla consigliera regionale Manuela Rontini e sottoscritta anche dai colleghi Mirco Bagnari e Valentina Ravaioli. I dem chiedono alla Giunta "se sia a conoscenza di questi disagi arrecati ripetutamente ai pendolari e sottolineano la necessità di un confronto tra Regione e gestore al fine di ottenere la garanzia di un servizio più puntuale e di maggiore qualità".

"Il 21 gennaio scorso il treno Frecciabianca 8804 Ancona-Milano ha attraversato la stazione di Faenza, dove era atteso alle 7.47, senza fermarsi per effettuare il servizio viaggiatori – spiegano –. Il treno si è fermato poco oltre per diversi minuti, è quindi retrocesso verso la stazione, da dove è ripartito con un ritardo di 20 minuti, superato nel frattempo dal treno regionale 11524, stipato di pendolari lasciati senza assistenza e senza alcuna informazione. Si tratta di una situazione incredibile che purtroppo non rappresenta un’eccezione ma bensì un usuale disservizio, in quanto questa tratta registra usuali ritardi che variano da un minimo di 5 o 10 minuti. Lo riteniamo inammissibile soprattutto visto il costante impegno della Regione per garantire servizi efficienti nel settore dei trasporti".