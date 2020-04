Turismo e le proposte della Lega per ripartire: confronto su Facebook tra Morrone e l'ex ministro Centinaio

"Turismo, le proposte della Lega". Intervento in diretta facebook del deputato della Lega Jacopo Morrone che intervista il senatore leghista Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e dell’Agricoltura. L’appuntamento è per le 18.30 di oggi pomeriggio, venerdì, collegandosi all'indirizzo "https://www.facebook.com/JacopoMorroneOfficial/". "I dati estremamente preoccupanti dell’industria turistica, che rappresenta un settore trainante della nostra regione e in particolare della Romagna - commenta Morrone - devono costringere gli amministratori regionali e locali, oltre al Governo nazionale, a mettere in campo risorse e progetti di immediata realizzazione per la ripartenza. Siamo già in ritardo. Servono iniziative concrete che la Lega ha già messo a punto sia a livello nazionale, che regionale e locale dopo aver ascoltato gli stakeholder e che presenteremo durante la diretta Facebook".

