Turroni (Insieme): "Ridurre il consumo di suolo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il contrasto al consumo del suolo deve essere considerato una priorità assoluta e diventare una delle massime urgenze dell’agenda parlamentare ma, fini ad ora la politica non è stata in grado di approvare neppure la “timida “ legge presentata in Parlamento dall’ex ministro Catania. Il Consumo del suolo è una emergenza nazionale e nomostante le nostre città siano piene di strutture edilizie inutilizzate si continua a mettere nuove previsioni edificatorie attraverso varianti che si aggiungono a varianti.

Un dato per tutti : nel 2015 l’invenduto nel nostro paese, abitazioni ancora in costruzione e non ancora sul mercato escluse, ammontava a 90.500 unità, a fronte di una popolazione che decresce, mentre risultano oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate e 700 mila capannoni dismessi. Anche a Forlì si verificano casi di pessima urbanistica : non ultimo il, caso del cosidetto POC commerciale con i suoi circa 200 mila mq di nuove superfici commerciali, ( SU cioè superficie di pavimento ! ) equivalenti a 10 ipermercati come quello di Punta di Ferro.

E nei prossimi giorni sono attese ancora nuove varianti, alcune assai discutibili non solo per questioni di natura urbanistica. All’Italia serve davvero una rigorosa legge sullo stop al consumo del suolo, come quella che il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, predisposta da un gruppo di lavoro di cui faccio parte, ha appena licenziato e che è stata presentata ufficialmente alla stampa oggi a Roma. Purtroppo la nostra Regione ha recentemente varato una pessima nuova legge urbanistica che consegna il territorio, senza regole, in mano alla speculazione immobiliare, buttando alle ortiche i principi stessi che regolano il buon governo del territorio. Posso senz’altro affermare che la nuova legge regionale, contro cui mi sono battuto insieme a tanti altri urbanisti contraddice alla radice il contenuto dell’accordo fatto dai Verdi e dal PD per sancire il collegamento fra i due partiti per queste elezioni politiche.

Sauro Turroni - Candidato lista "Insieme"