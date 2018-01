Ufficio elettorale, apertura straordinaria per rilascio certificati e tessere

l’ufficio elettorale del Comune di Forlì osserverà il seguente orario di apertura per consentire il rilascio delle certificazioni elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 ed il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati:

Giovedì 25 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Venerdì 26 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Sabato 27 gennaio, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00

Domenica 28 gennaio, dalle ore 8.00 alle 20.00

Lunedì 29 gennaio, dalle ore 8.00 alle 20.00.