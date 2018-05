Ugl, Stavale e Biondi nuovi segretari provinciali "Metalmeccanici Forlì" e "Terziario"

Succede a Gerardo Fasulo, che negli ultimi anni ha guidato la federazione provinciale UGL Metalmeccanici di Forlì-Cesena, e lunedì, Francesco Stavale, Rsu in carica al' Electrolux di Forlì, ha raccolto l'incarico con l’obiettivo "di continuare a far crescere il sindacato" ed entrare, con i propri rappresentanti, in tutte le aziende più importanti del territorio per essere a fianco dei lavoratori nelle battaglie per i giusti contratti e per i diritti. Stavale è stato eletto per acclamazione nel weekend nel corso dei lavori del congresso che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e di numerosi delegati e iscritti all’organizzazione sindacale in forte crescita negli ultimi anni.

"È un onore per me - ha sottolineato Stavale - rappresentare una federazione così importante in un sindacato in ascesa come l’Ugl. Il nostro compito è quello di continuare sulla strada intrapresa e convincere sempre più lavoratori ad unirsi a noi nella battaglia per i loro diritti. In questo settore molte aziende in crescita ed altre che resistono alla crisi , siamo dalla parte dei lavoratori che , come federazione, seguiremo da vicino", S'è complimentato con Francesco Stavale anche Filippo Lo Giudice segretario territoriale generale di UGL Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Sempre nel corso del weekend è stato eletto per acclamazione nel ruolo di segretario provinciale Ugl Terziario/Commercio Lauro Biondi, che suggella con i cardini di un congresso di federazione l'incarico che ricopriva già con reggenza.