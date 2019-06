Ultimi scampoli di campagna elettorale: su Teleromagna l'ultimo appuntamento coi candidati

Ultime ore di campagna elettorale prima del voto decisivo per la scelta del futuro sindaco di Forlì. In corsa ci sono Gian Luca Zattini, candidato del centro-destra, e Giorgio Calderoni, candidato di centro-sinistra. Per gli indecisi e coloro che vogliono riservarsi fino all'ultimo la possibilità di scegliere, si potranno mettere a confronto i due candidati in uno speciale, condotto dal giornalista Ludovico Luongo, che andrà in onda venerdì sera alle 21 su Teleromagna (canale 14), a poche ore dal cosiddetto “silenzio elettorale” di sabato, quando le attività di campagna elettorale si devono arrestare.

Venti minuti di domande e risposte serrate a testa per Calderoni e Zattini. Sarà quindi l'ultima occasione per conoscere e approfondire i programmi dei due candidati sindaco e ascoltare i loro appelli al voto. I due candidati, intervistati anche dai giornalisti Fausto Fagnoni (Teleromagna) e Fabio Campanella (Forlì Today), si presenteranno tra domande di politica, sui rispettivi progetti per la città, ma anche hobby, famiglia e gusti a tavola.