Ultimo appuntamento con i colloqui di formazione politica del Pd forlivese

Ultimo appuntamento dell'anno nell'ambito dei Colloqui di formazione politica organizzati dal Pd forlivese è previsto per martedì, dalle 18.30 alle 20 nella sala grande del Circolo Arci Karl Marx in viale Matteotti, 21/b. L'argomento al centro del confronto sarà “Profili giuridici in materia di Costituzione: questioni attuali e problematiche”: relatore Matteo Zattoni, dottore di ricerca in Filosofia del diritto e libero professionista, introduce Franco Tomasini. Per visionare il programma completo degli incontri promossi: Facebook https://www.facebook.com/events/2008266329263959/ o il sito del Pd di Forlì http://www.pdforli.org/home/calendar/. E' consigliata la conferma di partecipazione inviando una mail a organizzazione@pdforli.it