Un confronto sul futuro della scuola: a Forlì l'ex ministro Luigi Berlinguer

Il Partito Democratico forlivese ha organizzato, tramite il Forum scuola, un incontro con Luigi Berlinguer, professore universitario e ministro dell’istruzione dal 1996 al 2000. "Si tratta di un confronto aperto sul futuro della scuola italiana, tra sviluppo dell’autonomia, legge 107/2015 e valorizzazione delle professionalità - viene illustrato -. Risorse certe per la scuola, innovazioni didattiche, equità e diritto allo studio, sicurezza e qualità delle strutture scolastiche". L’appuntamento è per sabato, alle 15.30 al salone comunale. Berlinguer interverrà dopo i saluti introduttivi di Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd forlivese e Marco Di Maio, deputato membro delle commissioni Finanza e Affari istituzionali e candidato alla Camera per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Coordina Giancarlo Cerini, già dirigente tecnico, direttore della “Rivista dell’istruzione”. Parteciperanno i rappresentanti delle amministrazioni locali, dei sindacati della scuola, dei dirigenti scolastici, delle associazioni professionali, delle associazioni degli studenti, dei genitori, delle associazioni dei disabili (FAND-FISH), del volontariato, che porteranno testimonianze, richieste, proposte, idee.