"Una campagna di condivisione sui social per sostenere il commercio che riparte"

Una campagna sui social "#sosteniAMOci", è la proposta del presidente dell'associazione "Agire" Andrea Ravaldini per aiutare le attività in imminente riapertura nel territorio forlivese. Spiega Ravaldini: "Sfruttando questo hastag si vuole incentivare il libero cittadino a sostenere i propri commercianti di fiducia creando una "rete di sostegno e solidarietà" pubblicizzando, tramite condivisione social, i propri amici e conoscenti. Mai come ora serve reciproco sostegno, anche morale, per darsi forza reciproca e far ripartire le attività che si frequentano abitualmente". Ed ancora: "Addottand" almeno cinque attività giornalmente si sostiene e si valorizza un amico e un professionista che sta per ripartire: un piccolo grande gesto che rimarrà sulla propria "bacheca" e che sarà di visibilità anche per gli altri "amici social" che si frequentano abitualmente in rete".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.