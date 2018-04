Una delegazione dell'Ugl ricevuta dalla società in house Alea Ambiente

Alea Ambiente, la società di gestione dei rifiuti di 13 comuni del territorio forlivese, su richiesta del sindacato confederale Ugl, ha incontrato giovedì mattina, una delegazione dell'Unione Generale del Lavoro di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, guidata dal segretario Filippo Lo Giudice. Nell'occasione, l'amministratore unico Paolo Contò, ha spiegato che in questi mesi sta incontrando ogni rappresentanza territoriale per conoscere approfonditamente il territorio in cui verrà introdotto il Porta a Porta con Tariffa Puntuale.

L’amministratore unico ci ha tenuto a spiegare il cambiamento “culturale” che Alea Ambiente porterà, ricordando che l'azienda pubblica non ha scopi di lucro, ma semmai quella di una gestione virtuosa del servizio di cui dovranno beneficiare gli utenti e l'intera comunità del territorio. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il piano industriale della nuova società in house che prevede fra l'altro: l’introduzione, e l’intensificazione laddove presente, della raccolta “porta a porta”, l'obiettivo di almeno il 74% di raccolta differenziata, la diminuzione del 54% del rifiuto indifferenziato e l'applicazione della tariffa puntuale, ispirata dal principio che l'utente paga in base alla reale produzione di rifiuto conferito e non alle dimensioni degli immobili.

Note positive per l'assunzione di personale, una settantina di posti di lavoro previsti entro il primo anno di attività. Il sindacato Ugl durante l’incontro ha sottolineato l’importanza del progetto, auspicando l’apertura dell’azienda verso le rappresentanze del territorio, la formazione e l'incremento del personale, e la necessaria opera di sensibilizzazione e informazione che dovrà essere resa all'intera Comunità nella fase di messa a regime. Infatti, nei prossimi mesi partirà la distribuzione dei materiali per procedere all’avvio del Porta a Porta e su tutto il territorio gestito da Alea Ambiente sarà organizzata una campagna di informazione e sensibilizzazione.