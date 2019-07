Una delegazione Sikh ricevuta in municipio dal sindaco Zattini

Venerdì mattina il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto in Municipio una delegazione della Comunità Sikh per un momento di presentazione e di confronto in vista della cerimonia commemorativa in ricordo dei Caduti Sikh che si svolgerà sabato 3 agosto al cimitero dell'Indian Army di via Ravegnana. I Sikh sono indiani del Punjab, regione geografica tra il Pakistan e l’India. Attualmente nel Punjab indiano se ne concentrano 15 milioni. Fuori dall’India vivono quasi un milione di Sikh di cui oltre 400.000 in Gran Bretagna, 300.000 in Canada e 100.000 negli Stati Uniti. In Italia la loro comunità ammonta a circa 30.000 persone. In Emilia Romagna la loro presenza si conta prevalentemente nella zona di Reggio Emilia, Parma e Modena.