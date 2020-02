Una fiaccolata in centro in memoria delle vittime delle foibe

Fratelli d'Italia ha organizzato per lunedì sera a partire dalle ore 20:30 una fiaccolata in memoria delle vittime delle foibe istriane. Il punto di ritrovo sarà sotto il dottorato del Comune e poi vi sarà un breve corteo fino a piazzetta della Misura, ove verrà letta la preghiera i martiri delle foibe e intonato il silenzio militare.

"Abbiamo voluto celebrare il 10 di febbraio qui in centro invece che al monumento in via Martiri delle foibe - afferma il capogruppo in consiglio comunale Davide Minutillo - Riteniamo infatti che quella collocazione in periferia non sia delle più adatte, non solo logisticamente ma anche sotto un profilo di rispetto. Una giornata come quella delle foibe merita di essere celebrata qui nel nostro centro storico. È una battaglia che abbiamo sempre fatto nostra e che ora pensiamo sia giunto il momento di concretizzare".