Unione dei Comuni, Vietina critica: "L’immobilismo di Drei è stato sostituito dalla litigiosità di Frassineti"

"Le giunte dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono una lite continua tra il direttore e il presidente dell’Unione. Ogni occasione è buona per attaccare e denigrare la direzione e per porre in essere azioni dirette ad andare dalla parte opposta rispetto alle scelte fatte dai sindaci. Ne viene fuori uno spaccato deprimente diretto non ad operare per l'interesse dei comuni aderenti. E in tutto questo pesa la responsabilità politica di Frassineti che non gode più della fiducia dei sindaci". Il sindaco di Tredozio, Simona Vietina, interviene così sul funzionamento dell’Unione.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito al tentativo di impedire di organizzare l’unione secondo le linee approvate a maggioranza dei sindaci i quali hanno dovuto subire le scelte di Forlì sul dirigente del personale, sul piano occupazionale relativo all’organico, sul progetto unitario della sismica per i Comuni di pianura - afferma -. Oggi l’attuale presidente Frassineti non gode più della fiducia di buona parte dei sindaci, me compresa: e questo per via degli scarsi risultati conseguiti che stanno dimostrando il fallimento di questo progetto. Ci sono addirittura funzioni per le quali l’Unione ha ottenuto dei finanziamenti per lo studio di fattibilità, come per esempio la gestione associata delle ragionerie, ma siamo ancora di fronte a un nulla di fatto. Si sta inoltre tentando, senza previo parere dei sindaci, di scindere le funzioni di segretario e di direttore, che noi come sindaci avevamo scelto di accorpare per conseguire risparmio ed efficientamento".

"Non si dimentichi che l’Unione è stata costituita il primo gennaio 2014 con vincolo di rimanervi per cinque anni - chiosa -. Tutto ciò a pochissima distanza dalle amministrative di maggio, vincolando di fatto, per un lungo lustro i primi cittadini di 15 Comuni, alcuni dei quali, a seguito delle elezioni, hanno cambiato colore politico, linea, indirizzo e programma. Sappiamo che la Regione spinge sulle unioni e vorrebbe la proroga della nostra di altri tre anni per ottenere ulteriori finanziamenti sulle gestioni associate: tutto questo senza tuttavia aprire una riflessione sui risultati di questi cinque anni che non sono soddisfacenti e che dimostrano che l’Unione va completamente ripensata nel suo impianto complessivo".