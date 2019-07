Unione dei Comuni, Zattini annuncia l'uscita di Forlì. Ma non sarà nell'immediato

Forlì uscirà dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Lo ha annunciato venerdì mattina il sindaco del capoluogo mercuriale, Gian Luca Zattini, nel corso della giunta dell'Unione che raggruppa le 15 amministrazioni del territorio forlivese, informando che la questione non sarà immediata, ma dal 2021 in poi. Il primo cittadino ha quindi confermato quanto detto nel corso della campagna elettorale, spiegando inoltre che tempi e modi dell'uscita dovranno essere ancora definiti.

Zattini non ha mai nascosto perplessità sulla attuale situazione della Unione. Disse nell'agosto del 2018 intervenendo nel corso della trasmissione Salotto Blu: "A mio giudizio siamo tutti corresponsabili di una situazione che non presenta vantaggi né per i singoli cittadini né per le comunità. Occorre trovare soluzioni diverse, quest'unione voluta dalla Regione non funziona".