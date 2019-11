Unione dei Comuni, proclamato lo stato d'agitazione dei dipendenti. Previsto presidio in Piazza

I sindacati proclamano lo sciopero dei dipendenti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Le organizzazioni sindacali territoriali di categoria Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, spiegano Daniela Avantaggiato, Martina Castagnoli e Massimo Monti, richiedono “l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'articolo 2 comma secondo, della Legge 146/90 così come modificata dalla Legge 83/2000, relativamente alla proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti per le evidenti difficoltà organizzative e gestionali afferenti il personale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (perdite economiche per la mancata applicazione degli istituti contrattuali, mancati riconoscimenti di carriera, mancate assunzioni, mancati investimenti economici in mezzi e strumentazione, mancata progettualità organizzativa ed altro) oltre alle difficili e quasi inesistenti relazioni sindacali sia con la componente politica che con la parte tecnico/amministrativa”.

La prima giornata di sciopero è in programma l'11 dicembre: due ore ad inizio di ogni turno mattutino di lavoro dei dipendenti dell' Unione di Comuni della Romagna Forlivese e del personale ad essa comandato, sia appartenente al corpo di polizia locale che personale tecnico/amministrativo. per i restanti turni pomeridiani e serali le due ore di sciopero sono da collocarsi a fine turno lavorativo.assemblea dei lavoratori di ore quattro a completamento dell'orario di lavoro antemeridiano. Durante le quattro ore di assemblea si terrà un presidio davanti la sede legale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in Piazza Saffi 8.