Unione dei Comuni, a Tredozio tavola rotonda con sindaci e consiglieri

Proseguono gli appuntamenti aperti alla cittadinanza organizzati a Tredozio da Simona Vietina, sindaco uscente e candidata per un nuovo mandato con la lista civica “Obiettivo Comune, Tredozio Prima di Tutto”. "Il tema dell’incontro di giovedì sera - spiega Vietina - è quello dell’Unione dei Comuni e rapporti con i territori vicini: si tratta di un argomento di grande importanza per lo sviluppo non solo di Tredozio ma anche di tanti Comuni che, volenti o nolenti, fanno parte di questo organismo. Per questo ho ritenuto fondamentale invitare a questo incontro con la cittadinanza tutte le persone che, oggi o nel futuro, dovranno prendere delle decisioni in merito all’operato dell’Unione".

"Hanno già confermato la loro presenza - prosegue Vietina - Valerio Roccalbegni, attuale sindaco di Modigliana e la candidata sindaco Chiara Bonfante, Antonella Ricci, attuale consigliere al Comune di Rocca San Casciano, oltre al primo cittadino di Dovadola, Francesco Tassinari, Fabio Gurioli, consigliere di Marradi e alcuni candidati consiglieri a Portico San Benedetto. Sono certa che l’incontro sarà occasione di un confronto fertile e produttivo. Sono certa che i cittadini di Tredozio si mostreranno come sempre pronti a cogliere un’importante opportunità per approfondire un argomento che, ne sono certa, sta a cuore a tutta la cittadinanza".

L’appuntamento è per le 20.30 nell’auditorium cittadino di Tredozio dove si terrà anche il gran finale della campagna elettorale di Vietina, venerdì con un incontro dedicato al tema dei rifiuti e della loro gestione da parte di Alea, a cui farà seguito un momento di dibattito e di botta e risposta con il pubblico presente prima di festeggiare tutti insieme la fine della campagna elettorale con un rinfresco offerto dalla lista “Obiettivo Comune, Tredozio Prima di Tutto".