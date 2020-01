Unione dei Comuni candidata a "Capitale della cultura". Il Pd: "Una grandissima possibilità"

La notizia della candidatura dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese a Capitale Italiana della cultura, suscita le reazioni entusiastiche all’interno del Pd forlivese: “Una grandissima possibilità ed un riconoscimento importante per la nostra Unione, tanto bistrattata – commenta il segretario territoriale Daniele Valbonesi -. Questo dimostra che il valore della rete territoriale promossa in questi anni in ambito culturale e turistico, in tutti e 15 i Comuni, rappresenta la giusta direzione nella quale continuare a lavorare per l’integrazione anche sociale ed economica dei nostri Comuni. Nonostante le diverse posizioni all’interno della Giunta dell’Unione, è significativo il voto unanime sull’ipotesi di questa candidatura”.

“Un importantissimo obiettivo al quale lavorare coralmente e convintamente – affermano i candidati al consiglio regionale, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli -. Se avremo la fiducia dei cittadini, questo sarà uno degli obiettivi per i quali ci spenderemo senza sosta, per dare all’Unione dei Comuni la dignità che merita e per garantire al nostro territorio, che sulla cultura e la promozione turistica sta facendo un grande lavoro condiviso e capillare, il sostegno economico che merita per poter compiere un ulteriore salto di qualità”.