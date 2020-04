Unione dei Comuni, si è riunita la giunta. Il sindaco di Modigliana: "Si apre un percorso difficile"

Venerdì mattina si è riunita la Giunta dell'Unione della Romagna forlivese. "Al centro la problematica legata alla riorganizzazione istituzionale a seguito della scelta di Forlì di uscire dalla Unione - scrive su Facebook il sindaco di Modigliana, Jader Dardi -. Si apre un percorso difficile e impegnativo che dovrà coinvolgere oltre ai rappresentanti delle istituzioni anche associazioni e cittadini per delineare una diversa organizzazione istituzionale nei servizi in unione fra le comunità del territorio". "Alle difficoltà organizzative - prosegue il primo cittadino - si affiancano quelle che dovrevo affrontare per fare fronte alla situazione economica e sociale emersa a seguito degli adempimenti Covid".

