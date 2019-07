Unione dei Comuni, Vietina (FI): "La nuova presidenza sia un'occasione per un'unione più giusta"

“L’uscita di Forlì dall’Unione dei Comuni è ormai un dato certo: ora è possibile dare una nuova fisionomia all'ente, non facciamoci scappare questa occasione". Così Simona Vietina, sindaco di Tredozio e parlamentare di Forza Italia. Ma chi dovrebbe guidare l'Unione in futuro? "In questo momento di transizione e di profondo cambiamento credo occorra una figura capace di traghettare questo ente da un passato di immobilità ad un futuro che tenga in considerazione la natura dei singoli territori”, risponde la deputata azzurra.

“Credo sia necessaria una riflessione fra tutti i sindaci dei Comuni afferenti all’Unione per decidere a chi affidare la presidenza: dobbiamo mettere in chiaro quali sono le visioni prospettiche sull'intero territorio e scegliere la proposta che meglio possa garantire la crescita e lo sviluppo di tutte le comunità. Da tempo - prosegue Vietina - sostengo la necessità di aggregare territori e paesi più omogeni per necessità, opportunità e prospettive. Una razionalizzazione che deve essere raggiunta con un dialogo costante con la Regione per trovare insieme un rimedio all’incresciosa esclusione dell’Appennino forlivese, cesenate e imolese dall’ambito delle Aree Interne. Tante realtà montane non hanno potuto accedere a finanziamenti di grande entità per lo sviluppo dei propri territori, per la lotta allo spopolamento, per incentivare le imprese a investire per parametri regionali legati alla costituzione ed alla composizione delle Unioni. L'obiettivo deve essere quello di avere una nuova Unione dei Comuni più giusta, più razionale e più efficace - conclude Vietina - e un'area capace di attrarre finanziamenti mirati per una reale rivalutazione di tutte le comunità".