Unione dei Comuni, Zattini: "Macchina inefficiente. Non lasceremo nessuno da solo"

Venerdì mattina si è rinutia la Commissione bilancio nel corso della quale il sindaco Gian Luca Zattini ha illustrato ai consiglieri le ragioni che hanno spinto l'amministrazione comunale ad accelerare rispetto al percorso di recesso dall’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. "Ho chiarito - spiega Zattini - la nostra volontà di recedere da questa tipologia di forma associativa, evidenziandone le disfunzioni, ma ho anche ribadito che il Comune di Forlì è sempre disponibile, e lo sarà anche in futuro, a sottoscrivere convenzioni o altre tipologie di accordi con le realtà comunali del nostro territorio".

"Non lasceremo nessuno da solo - evidenzia il primo cittadino -. Ma non continueremo ad alimentare un sistema di gestione della macchina amministrativa assolutamente inefficace e inefficiente, che si è dimostrato incapace di dare delle risposte concrete e tempestive alle istanze dei nostri cittadini". Dal parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, "un plauso alla coerenza della Giunta comunale forlivese che, nonostante sia assorbita dalle attività di contrasto all’emergenza sanitaria e economica, non abbandona gli altri provvedimenti amministrativi e istituzionali previsti dal programma di maggioranza. Agli esponenti renziani e piddini che tentano di ostacolare strumentalmente l’uscita dall’Unione assicuro che non c’è alcuna possibilità di ‘disperdere energie’, anzi è esattamente il contrario. Capisco che nel centrosinistra ci sia l’abitudine di promettere e non mantenere, ma non è così nelle coalizioni di centrodestra che sono pragmatiche e con i piedi per terra”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Morrone evidenzia come “l’addio di Forlì all’Unione sia un progetto meditato. Questa decisione non nasce per motivi pregiudiziali. Risponde invece ai gravi limiti delle Unioni così come previste dalla Regione Emilia-Romagna e dalla scellerata riforma firmata dall’ex ministro Pd Graziano Delrio. Le Unioni funzionano male, sono carrozzoni inefficienti che hanno disatteso ogni aspettativa, con costi maggiori per i cittadini e servizi peggiorati. La nostra azione quindi non si fermerà qui. Chiederemo alla nuova Giunta regionale di procedere velocemente a una riforma strutturale di questi enti, pur temendo la lentezza e l’autoconservazione della Regione a guida Pd".