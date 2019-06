Fondi europei per i sindaci romagnoli, Vietina: "Fare squadra conviene"

"Lavorare insieme, fare squadra sul territorio mettendo in campo politiche condivise che possano facilitare il conseguimento di obiettivi comuni: i sindaci della Romagna, insieme, possono raggiungere grandi risultati e momenti di incontro come quello di martedì sera rappresentano una grande occasione di confronto. Nel mio doppio ruolo di primo cittadino e di parlamentare sono a disposizione per studiare insieme ipotesi di lavoro condivise". Così Simona Vietina, sindaco di Tredozio e parlamentare di Forza Italia, a margine di un incontro fra i primi cittadini del territorio organizzato dal sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, nel contesto della Festa Artusiana.

“I nostri territori - prosegue Vietina - si trovano a dover affrontare problemi molto simili, sia pure nelle singole specificità, e credo che mettendo a sistema le idee e i progetti, tutta la Romagna possa crescere molto. Penso, in particolare, ai finanziamenti dell’Unione Europea: grazie al mio ruolo di membro della Commissione Politiche UE, ho acquisito competenze importanti che sono a disposizione dei miei colleghi per dare vita a progetti nuovi, per il bene dei nostri territori”.

“Proprio in questi giorni sto realizzando una piccola pubblicazione che aiuti istituzioni e imprese ad orientarsi nel labirinto dei fondi dell’Unione Europea anche se credo che molto si potrebbe fare, in questo senso: penso che i tempi siano maturi per dare vita a un ufficio di progettazione europea che operi nel contesto dell’Unione dei Comuni e che sia un punto di riferimento per fondi, finanziamenti, bandi e opportunità. Sarei lieta di mettere a disposizione le mie competenze per coordinare questa nuova realtà da cui potrebbero trarre giovamento tutti i comuni della Romagna”.