Mercurio in via Miller e multe annullate, la Lega: "Resa giustizia alle nostre battaglie"

"L’ammissione di errore dell’amministrazione comunale rende giustizia alle battaglie ed ai rilievi mossi dalla Lega Romagna contro questo sistema di controllo che sta vessando l’intera città". I consiglieri comunali del Carroccio, Daniele Mezzacapo e Daniele Avolio, commentano così la decisione del Comune di non opporsi all'annullamento delle multe staccate al varco Ztl del sistema 'Mercurio' di via Miller, traversa di corso Diaz.

Gli esponenti della Lega ricordano di aver "sempre sostenuto nelle fasi di impianto ed approvazione della delibera che istituiva il sistema "Mercurio" che sarebbe stata l’ennesima gabella medievale di questa amministrazione a gestione Partito Democratico". "Partito Democratico - continuano Mezzacapo ed Avolio - che nelle fasi attuative sbandierava ai quattro venti che il Sistema di Controllo Mercurio veniva impiantato per soddisfare un principio di sicurezza cittadina, ma che invece si è subito rivelato come l’ennesima “rapina” ai danni degli ignari cittadini che nelle prime settimane di controllo e sanzione si sono ritrovati ad affrontare varchi segnalati in modo non conforme o addirittura con errate indicazioni di accesso".

La giunta, proseguono i leghisti, "ammette finalmente la propria inefficienza ed incompetenza su un fatto ampiamente denunciato dal Gruppo Lega già da tempo e più volte rilanciato. Perché proprio nelle fasi dell’avvio della sperimentazione del sistema Mercurio fù evidenziato a più riprese, che questo tipo di attività avrebbe danneggiato soprattutto i commercianti del centro storico ed i cittadini che vivono ai margini del suo confine, oltrechè tutti coloro che fruiscono del centro città, creando di fatto un disorientamento e un diffuso malcontento in tutta la città".