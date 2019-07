Infrastrutture, asse Forlì-Ravenna: "Serve una variante all’attuale Ravegnana"

Asse Forlì-Ravenna sulla necessità di iniziare a progettare una variante all’attuale via Ravegnana. Il capogruppo in Consiglio comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, insieme ai consiglieri Samantha Gardin della Lega e Alberto Ancarani di Forza Italia, ha anche avanzato la proposta di emendamento al Prit 2025 tramite il consigliere regionale nonchè neo capogruppo in Consiglio comunale a Forlì della Lega Nord Massimiliano Pompignoli, nella sua veste di relatore del Prit stesso nella commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della Regione. Emendamento che è stato approvato e quindi inserito nella programmazione del Piano Regionale dei Trasporti.

"L'attuale Ravegnana non è adatta per costruire in loco un percorso come si deve - spiegano Ancisi, Gardin e Ancarani - non c'è lo spazio fisico: dobbiamo invece guardare a est, partendo dall'E45 per confluire poi a Forlì - evitando i paesi, e non buttando giù delle case - anche se questa è solo un'idea progettuale, servono studi, progetti, conferenze di servizi etc". "È un piccolo passo ma almeno la Regione ha iniziato a prendere coscienza dell’urgenza di questo progetto - spiega Pompignoli - Il 9 luglio verrà adottato il Prit in assemblea legislativa, poi ci saranno 60 giorni per le osservazioni e 90 per l'approvazione".

"Per la "nuova Ravegnana" abbiamo lavorato insieme al Pd per studiare un testo che è stato condiviso e che tiene conto di due fattori: il rinnovamento dell'attuale Ravegnana (chiesto dal Pd e dal sindaco Michele Pascale) e, come alternativa, uno studio di fattibilità che possa individuare una nuova via, una seconda Ravegnana, la meno impattante possibile - conclude Pompignoli -. Nel 2020 non si può pensare di avere un unico collegamento tra Ravenna e Forlì, anche per agevolare le imprese e collegare Ravenna all'aeroporto di Forlì. Ho chiesto che l'assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini collochi i sindaci de Pascale e Gian Luca Zattini per iniziare uno studio tecnico per individuare il percorso alternativo, probabilmente questo incontro avverrà entro questa settimana".

Foto Massimo Argnani