Natale, il Pd contro i campanili illuminati: "E' inutile, ci sono altre priorità"

I campanili illuminati per le festività natalizie e le feste comandate del comprensorio di Forlì fanno litigare maggioranza e opposizione in consiglio comunale. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere a bilancio in parte corrente per gli eventi legati al Natale 260mila euro, e 110mila nella parte investimenti per l'illuminazione dei campanili, circa una trentina. Il Partito democratico sale sulle barricate, "assolutamente contrario" alla scelta, sintetizza lunedì pomeriggio in consiglio comunale il consigliere Valentina Ancarani.

Si tratta di "un intervento inutile, e antiecologico, rispetto a tante altre priorità per la città, non rispettoso dei principi di una a mministrazione comunale". Si tenta, replica Lauro Biondi di Forza Italia, di fare "un'operazione virtuosa e sobria" non incaricando il direttore generale e risparmiando 50mila euro. L'assessore agli Affari generali Maria Pia Baroni, replicando alle insistenze dem, precisa che quel "risparmio di spesa non è destinato automaticamente alle spese del personale".

Mentre il capogruppo della Lega Massimiliano Pompignoli trova che sia "opportuno che giunta e Amministrazione facciano delle scelte. Le lamentele e le difficoltà dell'opposizione sono il frutto dei rimorsi di coscienza per quanto non fatto". Come da tradizione per le variazioni di bilancio non partecipa al voto il Movimento 5 Stelle e il provvedimento, dopo qualche minuto di sospensione della seduta, passa con 20 voti favorevoli, sette contrari e tre astenuti, Loris Ceredi di Forlì cambia tra le fila della maggioranza, Giorgio Calderoni e Federico Morgagni della lista civica dell'ex candidato sindaco. (fonte Dire)