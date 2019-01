Vergini: "Il pass gravidanza una proposta vincente del M5S"

Anche il pass gravidanza è "una proposta vincente del M5S". Lo sottolinea il consigliere comunale pentastellato Daniele Vergini a commento dei dati dell'amministrazione comunale sul contrassegno "gravidanza e neogenitorialità". Si tratta, spiega l'esponente del M5S, "di un'iniziativa nato da una nostra mozione presentata nel 2016, uno speciale permesso riservato alle donne in stato di gravidanza o con un figli di età inferiore ai 12 mesi, che permette loro l'accesso alla Ztl e la sosta gratuita su tutte le strisce blu comunali".

"La nostra proposta faceva parte di un "pacchetto" di mozioni sulla mobilità sostenibile presentato nel febbraio 2016 a seguito dell'aver "beccato" l'allora vice sindaca Veronica Zanetti del Pd a parcheggiare su uno stallo dei disabili - continua Vergini -. Riteniamo che quello alla mobilità sia un diritto importante da agevolare soprattutto per le "categorie deboli" e non certamente per la casta politica".

Con Simone Benini, prosegue Vergini, "abbiamo infatti scelto di dare il buon esempio e di rinunciare al pass Ztl riservato alle cariche politiche (giunta e consiglieri) che fornisce gli stessi vantaggi del pass per neo-mamme, preferiamo lasciare quei posti auto a chi realmente ne ha bisogno, e per andare in comune negli ultimi 5 anni abbiamo utilizzato sempre il comodo "bike sharing" comunale".

"Tutte le nostre iniziative sul tema della mobilità, anche quelle bocciate, le abbiamo riproposte nel nostro programma elettorale per le elezioni di maggio, confidiamo di essere sulla strada giusta e che ancora molto si possa fare per una mobilità più equa ed efficiente per tutti i cittadini", conclude.