Elezioni, San Vicente (L'Alternativa per Forlì): "Valverde è uno spazio ancora necessario"

"Il Comune deve garantire i finanziamenti per la riapertura delle aule studio di via Valverde". E' quanto afferma il candidato sindaco de "L'Alternativa per Forlì", Veronica San Vicente. "Dopo che il Comune ha finanziato l’apertura delle aule per tre mesi, si è di nuovo alla ricerca di una soluzione dato che l’Università ha deciso, giustamente, di dare priorità ai propri spazi aprendo delle nuove zone studio all’interno del campus anche se detti spazi non sono sufficienti a soddisfare la richiesta degli studenti e, pertanto, Valverde è uno spazio ancora necessario", ricorda.

San Vicente afferma che "le aule di Via Valverde, l’intero complesso con la sala polivalente e il circolo Arci costituiscono un esempio virtuoso di collaborazione tra le istituzioni e il movimento giovanile e studentesco. Valverde è stato un luogo di aggregazione e crescita per molti forlivesi e non, che siano stati o meno universitari e non va lasciato morire. Il Comune dovrebbe farsi carico del finanziamento delle aule studio in quanto trascendono la sola componente universitaria ma riguardano tutti gli studenti".

"Un’ultima nota riguarda il candidato della destra che, quando chiede la riapertura delle aule studio, dovrebbe accordarsi con i suoi alleati che non più tardi di due mesi fa criticavano aspramente la gestione di Valverde con strumentalizzazioni che dimostravano solo una scarsa conoscenza della vicenda", conclude.