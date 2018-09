Verso il 2019, il Pd muove i primi passi: tavoli per costruire il programma elettorale

Il Partito Democratico comincia a muovere i primi passi verso le amministrative 2019. "Già da qualche settimana abbiamo attivato alcuni tavoli di lavoro per l'elaborazione di proposte che aiuteranno nella costruzione del programma elettorale - afferma il segretario comunale dem Massimo Zoli -. I gruppi si sono costituiti attingendo a iscritti ed elettori del Pd e sono aperti a tutte le persone interessate agli argomenti individuati: mobilità/viabilità, politiche abitative, centro storico, cultura, quartieri e partecipazione, politiche educative, politiche dello sport".

"Vi sono poi altri temi sovra comunali sui quali organizzeremo iniziative di tipo diverso anche assieme ad altri comuni per costruire un programma più sinergico alle esigenze del territorio dell’unione - continua Zoli -. I tavoli di lavoro stanno procedendo nell'analisi e nel confronto che durerà per tutto il mese di ottobre, per poi giungere alla stesura dei primi documenti utili, il loro percorso poi ci accompagnerà fino all'inizio della campagna elettorale per poi trasformarsi in parti importanti della macchina organizzativa per le elezioni amministrative".

"Abbiamo scelto di partire dagli argomenti e dalla discussione, prima che dai nomi, per costruire un ambizioso programma per Forlì e per il suo territorio con uno sguardo che si focalizzi su 2 mandati amministrativi fino al 2030, perché per buoni progetti e spirito riformatore servono tempo e perseveranza - conclude -. Nelle prossime settimane costruiremo momenti di confronto con la città e con tutti i suoi corpi intermedi. Tutti i cittadini che volessero partecipare ai prossimi appuntamenti dei gruppi di lavoro possono lasciare i loro dati, presso i nostri uffici contattando la mail organizzazione@pdforli.it e specificando a quali argomenti sono interessati".