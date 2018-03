Verso il 2019, Liberi e Uguali: "Coalizione? Priorità ora è il programma"

"La priorità ora è la definizione di un programma per questo territorio". Il coordinamento forlivese di Liberi e Uguali interviene in seguito alle dichiarazioni della Segretaria territoriale del Pd forlivese Valentina Ancarani, in merito alla volontà di lavorare per le prossime amministrative ad una "coalizione di centrosinistra". "Augurandoci che non si tratti di un mero pronunciamento, ma che aprano la strada ad un vero cambio di passo rispetto ai metodi e alle politiche portate avanti dal PD in questi anni, vorremmo chiarire la posizione di Liberi e Uguali Forlì in vista delle prossime amministrative", viene evidenziato.

"Data la sconfitta storica e culturale che ha coinvolto tutta la sinistra il 4 marzo scorso riteniamo che non sarà sufficiente rispolverare formule ed alchimie di una storia passata e costruire alleanze elettorali per recuperare una fiducia ed una credibilità perduta. La priorità di Liberi e Uguali ora è la definizione di un programma per questo territorio. Per farlo promuoveremo fin dalle prossime settimane un percorso fatto di gruppi di lavoro, iniziative, incontri con associazioni di cittadini e rappresentanze sociali ed economiche favorendo la più ampia partecipazione".

"Su quella base ci confronteremo con tutte le forze con cui condividiamo idee e valori di fondo, che si riconoscono nei principi fondamentali della nostra Costituzione, con un'unica pregiudiziale verso la destra sovranista ed estremista e rimarcando la nostra indisponibilità a "larghe intese" anche a livello locale - concludono da LeU -. Verificheremo le possibilità di una sintesi sempre e solo sulla base dei programmi, se non sarà possibile saremo anche pronti a prendere altre strade".