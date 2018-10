Verso il 2019, nuovo incarico per Fabrizio Ragni: sarà responsabile regionale del dipartimento sicurezza di Forza Italia

Nuovo incarico per il capogruppo in Consiglio comumale e coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Ragni. L'esponente azzurro sarà infatti responsabile regionale del dipartimento sicurezza del partito fondato da Silvio Berlusconi. Spiega Ragni: "C’è, ad un certo punto, nell’avventura umana di ognuno di noi, la consapevolezza che si debba fornire a se stessi e agli altri un segnale importante. Sottolineare, con un gesto forte, una svolta che intravediamo farsi più concreta. E questo accade, oggi, nella mia esperienza politica. Convogliare tutte le mie forze ed energie intellettuali nell’unico obiettivo che possa coronare anni ed anni di battaglie condotte nella trincea gloriosa e difficile dell’opposizione. Ho chiesto al neo commissario regionale di Forza Italia, Galeazzo Bignami, di consentirmi di lavorare unicamente e totalmente per il bene di Forlì e concorrere con gli alleati del centrodestra alla conquista del Comune, portando a compimento lo sforzo ideale e di proposte che Forza Italia ha profuso in tutti questi anni. Vincere, con il centrodestra unito, le elezioni amministrative della primavera del 2019 e governare la città".

Prosegue Ragni: "Strappare l’amministrazione comunale agli eredi del Pci e rendere la nostra città più sicura, più ricca, più vivibile. Questo l'obiettivo gravoso ma esaltante a cui dovrà essere dedicato il nostro impegno 24 ore su 24. Senza che vi sia spazio per altre incombenze politiche, perché in caso di vittoria del centrodestra a Forlì nutriamo un grande sogno che non concede distrazioni , ovvero: avviare il cambiamento e far risorgere la nostra città dedicandole ogni minuto per attuare le tante novità e proposte su cui da tempo ci battiamo in materia di: ordine pubblico, sanità, ambiente, cultura, commercio, turismo, defiscalizzazione e nuovo welfare". Ed è già arrivato il placet del neo coordinatore regionale di Forza Italia.

"Accogliamo con favore la richiesta di Fabrizio Ragni, che bene s’è distinto con la sua attività in consiglio comunale e fuori dalle aule istituzionali in tutti questi anni per rafforzare Forza Italia e avviare il cambiamento politico nel suo territorio e concordiamo sulla necessità nei prossimi mesi di concentrare gli sforzi per produrre il massimo risultato elettorale a Forlì e conquistare l’amministrazione comunale strappandola agli eredi del Partito Comunista - afferma Bignami -. Sarebbe un risultato storico che premierebbe la dedizione di chi si è speso in questa battaglia".

Con queste premesse, il neocoordinatore regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia auspica che "nel nuovo assetto organizzativo che Forza Italia si darà anche nella provincia di Forli-Cesena, nel rispetto dell’autonomia che caratterizzerà ogni scelta del territorio, sia riservato a Ragni il compito di condurre in porto questa battaglia a Forlì, nel ruolo che dovrà giocare non soltanto nella stesura del programma del partito alle amministrative del 2019 e di una sua eventuale traduzione in priorità di giunta in caso di vittoria, ma anche nel rapporto con gli alleati forlivesi del centrodestra da qui , per tutta la fase della campagna delle elezioni locali di primavera, fino al voto".

Inoltre, il coordinatore regionale azzurro affida aRagni l’incarico di "Responsabile regionale Emilia-Romagna del dipartimento sicurezza di Forza Italia": "E’ un riconoscimento sul campo delle competenze giuridiche dimostrate dallo stesso Ragni e della capacità che ha avuto di tradurle in proposte politiche concrete in tema di sicurezza e difesa dell’ordine pubblico. E’ stato premiato il mio impegno in materia e non sono passate inosservate le nostre tante proposte (applicare i daspo urbani ai vandali ed ai violenti , il ricorso alle guardie giurate armate per i servizi di vigilanza, le mappature cittadine del degrado urbano) per rendere più sicure le città in cui viviamo - conclude Ragni -. Ringrazio Bignami dell’incarico affidatomi e metto a disposizione del partito le nostre competenze e l’esperienza politica/amministrativa che abbiamo maturato in tutti questi anni per garantire ai nostri concittadini migliori condizioni di vita , di studio, di svago e di lavoro. Convinti che il cambiamento passi anche attraverso la garanzia di un più serrato controllo del territorio e delle tutela dei diritti dei nostri concittadini".