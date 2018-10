Verso il 2019, Vietina a tutto campo: "Mi ricandiderò a sindaco di Tredozio"

Iniziano le grandi manovre verso le elezioni amministrative di maggio. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno la deputata di Forza Italia Simona Vietina ha dissipato i dubbi sulle strategie del centrodestra in previsione della chiamata alle urne: "E' vero che al momento tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ci può essere qualche differenza di vedute sulle candidature, ma si troverà una intesa. Scenderanno in campo persone credibili in grado di vincere, finalmente". La parlamentare ha annunciato, nel corso della trasmissione che andrà in onda mercoledì alle 23 e 15, che si ricandidera' a sindaco di Tredozio.