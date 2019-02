Verso le primarie del Pd, incontro col sindaco di Ravenna Michele De Pascale

Continuano gli incontri pubblici a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Partito Democratico in vista delle primarie che si terranno domenica, un grande momento di democrazia aperto a tutte e tutti che darà forza a un’altra Italia. Martedì sera alle 20.30 al Circolo Rivalta di Viale Bologna 250 a Forlì sarà presente il sindaco di Ravenna Michele De Pascale a presentare “Prima le persone: idee e progetti per il Pd e per l’Italia".