Vetrine sfitte e bottiglie abbandonate, la Lega: "Piazzetta della misura punta dell'iceberg del degrado in centro"

Continua il tour antidegrado in città della Lega. "Questa volta le segnalazioni sono due, entrambe di estrema gravità - sottolinea il gruppo consiliare della Carroccio -. La prima riguarda le condizioni di degrado e insicurezza che, soprattutto nelle ore notturne, si riscontrano in piazzetta della misura con decine di bottiglie riverse per terra o abbondonate lungo il muretto. Non è certo un bello spettacolo quello che si presenta agli occhi dei residenti e di chiunque ‘si azzardi’ a frequentare il centro".

Per il capogruppo Daniele Mezzacapo Piazzetta della Misura è “la punta dell’iceberg di un centro storico tristemente noto per le sue vetrine sfitte, le serrande abbassate e il degrado di molti spazi pubblici”. A dare voce invece alla rabbia dei residenti di Via Adamello è il consigliere della Lega Daniele Avolio: "Siamo di fronte a uno spettacolo indecoroso che mette a rischio la circolazione dei passanti e soprattutto quella dei molti anziani che abitano in zona. La via infatti è ostaggio di erbacce, radici e vegetazione incolta, ma soprattutto di alberi che da anni nessuno pota e che di notte oscurano la luce dei lampioni".