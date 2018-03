Via ai lavori al Pronto Soccorso, Ragni: "Saranno due anni di disagi"

Al via i lavori di riqualificazione del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. L'intervento complessivo, che prevede l'ampliamento e la ristrutturazione della struttura, si concluderà nel 2019. Il progetto prevede la divisione dei flussi verso due zone distinte (codici "bianchi" e "verdi" e nell’altra codici "gialli" e "rossi") dove trattare i pazienti in ragione delle diverse condizioni cliniche. Sono previsti l’ampliamento delle sale di attesa, l’aumento del numero dei letti di Osservazione Breve Intensiva, l’ampliamento della camera calda e migliorie dell’area d’ingresso e della viabilità di accesso, il tutto per un costo stimato di un milione di euro. Cantiere, afferma Fabrizio Ragni, coordinatore provinciale e capogruppo comunale a Forlì di Forza Italia, che "provocherà disagi", richiamando un altro problema: "quello di trovare medici per irrobustire le fila del pronto soccorso, altrimenti non si ridurranno i tempi d’attesa".

“Il Pronto soccorso di Forlì riceve un carico di 47mila accessi l’anno; cifre in aumento di anno in anno - osserva Ragni -. Anche per una ragione ovvia: sono in aumento gli anziani non autosufficienti e con polipatologie. Spesso sono le famiglie ad auto-organizzarsi, o attraverso un impegno diretto nella cura del proprio parente malato, ma sempre più spesso queste cure non sono sufficienti e molte volte sono gli stessi medici di famiglia a indirizzare le persone che presentano problemi al Pronto soccorso. Con il risultato che a causa di un'imperfetta organizzazione interna del Pronto soccorso i pazienti scontano attese infinite di 7-12 ore e anche di più, come fossero abbandonati. A fronte di questo quadro demografico (gli anziani saranno il 60% della popolazione attiva nel 2065) sul versante socio sanitario, invece, si riduce progressivamente la capacità di spesa dei futuri pensionati e si assiste ad una continua riduzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale alle Regioni, con conseguente e graduale smantellamento del welfare così come l'abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi".

"Per essere chiari - aggiunge Ragni -, al netto della finta autonomia Regionale sbandiera dal governatore Bonaccini con il premier Gentiloni, fra roboanti comunicati e strette di mano alla vigilia del voto del 4 marzo, la nostra regione subirà già gli effetti di un taglio di trasferimenti statali pari a 250 milioni di euro. E a risentirne saranno nella diminuzione dei servizi erogati, compresi quelli sanitari, tutti i cittadini già alle prese con le politiche 'manageriali' di Area vasta che penalizzano Forlì, a vantaggio di Cesena e Ravenna - continua Ragni -. Si parla ufficiosamente di molte posizioni di primariato (Oculistica, chirurgia toracica e ostetricia e ginecologia) che verranno indebolite o rimarranno scoperte a Forlì per scelte del vertice amministrativo".

Il consigliere azzurro chiede "chiarezza e soprattutto chiediamo al sindaco, politicamente vaso di coccio fra vasi di ferro, che faccia sentire con più risolutezza la sua voce nelle città della Romagna e presso i suoi stessi compagni di partito che a livello regionale pianificano le sorti della sanità dell'Emilia-Romagna. Oppure, il tanto declamato diritto costituzionale alla salute, che si basa sul concetto di un'assistenza garantita nella sicurezza e nella responsabilità, verrà tradito nelle intenzioni e nei fatti".